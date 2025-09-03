Інтерфакс-Україна
Події
12:50 03.09.2025

УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді

УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Київській області долучився до ліквідації наслідків російської нічної атаки БпЛА у Вишгороді (Київська обл.).

"Волонтери провели розвідку пошкоджених будинків для виявлення можливих постраждалих та надавали першу психологічну допомогу місцевим мешканцям", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Команда загону швидкого реагування розгорнула пункт допомоги, де можна зарядити гаджети, перекусити, випити чаю чи води. З 9:00 на місці відбувається видача брезенту та плівки для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Як повідомлялось, у Вишгороді вночі сталося загоряння уламків збитого БпЛА між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих.

 

