В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

Фото: Одеська міська рада

В Одесі відновлено роботу трамвайного маршруту №7 "Північ-Південь", який забезпечує пряме сполучення між найвіддаленішими районами міста — від вулиці імені 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги, повідомляє Одеська міська рада.

Маршрут охоплює понад 120 зупинок і щодня перевозить до 70 тис. пасажирів, на ньому курсуватимуть "13 нових багатосекційних, комфортних, безбар’єрних трамваїв, придбаних у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком", повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Швидкісний маршрут офіційно запустили восени 2022 року, це найдовший трамвайний маршрут в Україні, а також другий за протяжністю в Європі. У Бельгії існує маршрут Kusttram (Береговий трамвай), що тягнеться на 68 км уздовж узбережжя Північного моря.

Перерва в роботі маршруту була пов'язана з ремонтними роботами на узвозі Блажка (колишній узвіз Маринеска).