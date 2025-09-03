Зеленський: Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав масовану повітряну атаку РФ минулої ночі "показовими ударами", якими "Путін демонструє свою безкарність", тому необхідно посилити тиск на російську "економіку війни".

"Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару. Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор. За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський у середу у Данії візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії, ввечері проведе зустріч з президентом Франції, а в четвер візьме участь у засіданні "Коаліції охочих", де, зокрема, обговорить необхідність посилення заходів тиску на РФ.