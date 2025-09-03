Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко пообіцяла посилену підримку з боку уряду підприємцям Миколаївської та Херсонської областей, зокрема – в зв'язку з посухою, на зустрічі у вівторок.

Серед іншого Свириденко повідомила про рішення виділити 34 млн грн на наповнення каскаду водосховищ у Миколаївській області, що дозволить забезпечити полив наступного сезону та створити основу для стабільного водопостачання у регіонах, що потерпають від посухи, а водночас - фермери зможуть планувати інвестиції в зрошення

"Вести бізнес у цих регіонах – значний виклик. До обстрілів, ризику втратити людей, обладнання чи врожай додається ще й посуха", — наголосила очільниця уряду.

Серед інших проблем, які порушували підприємці, — відсутність доступу до кредитів через високі ризики, необхідність відновлення бізнесу після обстрілів, страхування майна, компенсації за втрачений врожай, вилучення земель під фортифікаційні споруди, обмеження за валютною виручкою та заміновані території.

Юлія Свириденко також презентувала діючі програми підтримки в межах політики "Зроблено в Україні" — локалізацію в публічних закупівлях, доступні кредити "5-7-9", гранти на розвиток переробної промисловості та відновлення, індустріальні парки тощо.

"Більшість програм мають окремі параметри для прифронтових територій, а найближчим часом їх буде додатково вдосконалено на основі пропозицій виробників", - повідомляють на урядовому інтернет-порталі.

