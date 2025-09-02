Прем’єр Нідерландів анонсував візит до Парижа для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф анонсував візит до Франції у четвер для участі у зустрічі "Коаліції охочих" та закликав до продовження військової підтримки України, оскільки РФ "не виявила особливої готовності до переговорів".

"У четвер я їду до Парижа на зустріч Коаліції охочих. Готуючись до зустрічі, сьогодні я розмовляв з президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Оскільки Росія не виявила особливої готовності до переговорів і продовжує свої напади на українські міста, життєво важливо, щоб ми продовжували нашу військову підтримку України", - написав він у соцмережі Х.

Схофф наголосив, що Нідерланди тісно співпрацюють з європейськими союзниками, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку України та європейського континенту в цілому.