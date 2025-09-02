Інтерфакс-Україна
Події
20:04 02.09.2025

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

2 хв читати
Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Міністр оборони Денис Шмигаль та старший представник НАТО в Києві Патрік Тернер обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України") та програм кооперації в оборонно-промисловому комплексі, а також формування дієвих гарантій безпеки за участі Коаліції охочих.

"Подякував країнам та керівництву Альянсу за допомогу Україні, зокрема за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на $2 млрд", - написав Шмигаль у телеграмі у вівторок за підсумками зустрічі, яку він назвав важливою.

За словами Шмигаля, вони з Тернером також обговорили довгострокову підтримку України в межах цього механізму "Залучення нових учасників (до PURL – ІФ-У) та збільшення внесків критично важливі для отримання Силами оборони американського озброєння", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, до програми PURL в серпні долучилися сім країн. Раніше стало відомо, що Нідерланди внесли в програму PURL $500 млн, спільний внесок Данії, Норвегії і Швеції сягнув $500 млн, Німеччина додала $500 млн.

Президент США Дональд Трамп 14 липня заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Після цього США і НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння і технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.

Як повідомив Шмигаль, окремо з Тернером зупинилися на інших шляхах забезпечення пріоритетних потреб оборони України. За даними міністра, до кінця року Україна потребує близько $6 млрд на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети.

Шмигаль також розмові наголосив у на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. "Маємо міцну промислову кооперацію з країнами НАТО й значні перспективи її розвитку", - резюмував Шмигаль.

"Обговорили формування дієвих гарантій безпеки за участі Коаліції охочих. Розглянули кроки, необхідні для забезпечення тривалого миру та недопущення повторної агресії Росії. Дякую НАТО за солідарність, послідовну підтримку та готовність розвивати співпрацю", - наголосив міністр оборони України.

 

Теги: #нато #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 02.09.2025
Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

14:01 02.09.2025
Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

21:13 01.09.2025
Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

20:08 01.09.2025
На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

05:12 25.08.2025
ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

19:19 24.08.2025
Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

12:16 24.08.2025
Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

13:52 19.08.2025
Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

15:48 18.08.2025
Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

21:50 08.08.2025
Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контаркт для інших вікових технологій

Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА