Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Міністр оборони Денис Шмигаль та старший представник НАТО в Києві Патрік Тернер обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України") та програм кооперації в оборонно-промисловому комплексі, а також формування дієвих гарантій безпеки за участі Коаліції охочих.

"Подякував країнам та керівництву Альянсу за допомогу Україні, зокрема за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на $2 млрд", - написав Шмигаль у телеграмі у вівторок за підсумками зустрічі, яку він назвав важливою.

За словами Шмигаля, вони з Тернером також обговорили довгострокову підтримку України в межах цього механізму "Залучення нових учасників (до PURL – ІФ-У) та збільшення внесків критично важливі для отримання Силами оборони американського озброєння", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, до програми PURL в серпні долучилися сім країн. Раніше стало відомо, що Нідерланди внесли в програму PURL $500 млн, спільний внесок Данії, Норвегії і Швеції сягнув $500 млн, Німеччина додала $500 млн.

Президент США Дональд Трамп 14 липня заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Після цього США і НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння і технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.

Як повідомив Шмигаль, окремо з Тернером зупинилися на інших шляхах забезпечення пріоритетних потреб оборони України. За даними міністра, до кінця року Україна потребує близько $6 млрд на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети.

Шмигаль також розмові наголосив у на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. "Маємо міцну промислову кооперацію з країнами НАТО й значні перспективи її розвитку", - резюмував Шмигаль.

"Обговорили формування дієвих гарантій безпеки за участі Коаліції охочих. Розглянули кроки, необхідні для забезпечення тривалого миру та недопущення повторної агресії Росії. Дякую НАТО за солідарність, послідовну підтримку та готовність розвивати співпрацю", - наголосив міністр оборони України.