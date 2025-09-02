Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

Фото: росЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з Володимиром Путіним у Пекіні та обговорення з ним теми війни в Україні заявив про готовність у п'ятницю, 5 вересня, передати президенту Володимиру Зеленському "кілька послань".

Як повідомив Фіцо у фейсбуці у вівторок, бесіда з Путіним тривала майже годину, "під час якої ми зосередилися насамперед на війні в Україні". За словами Фіцо, Путін поінформував його "про перебіг переговорів з американським президентом Д. Трампом на Алясці та про перспективи припинення цього військового конфлікту".

"Із цієї важливої бесіди я зробив кілька висновків і виніс кілька послань, які я маю намір передати в п'ятницю президенту України В. Зеленському", - написав Фіцо.

Фіцо додав, що також він окремо поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.