Інтерфакс-Україна
Події
19:12 02.09.2025

Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

1 хв читати
Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському
Фото: росЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з Володимиром Путіним у Пекіні та обговорення з ним теми війни в Україні заявив про готовність у п'ятницю, 5 вересня, передати президенту Володимиру Зеленському "кілька послань".

Як повідомив Фіцо у фейсбуці у вівторок, бесіда з Путіним тривала майже годину, "під час якої ми зосередилися насамперед на війні в Україні". За словами Фіцо, Путін поінформував його "про перебіг переговорів з американським президентом Д. Трампом на Алясці та про перспективи припинення цього військового конфлікту".

"Із цієї важливої бесіди я зробив кілька висновків і виніс кілька послань, які я маю намір передати в п'ятницю президенту України В. Зеленському", - написав Фіцо.

Фіцо додав, що також він окремо поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

 

Теги: #путін #словаччина #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 02.09.2025
Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

15:47 02.09.2025
Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

15:07 02.09.2025
Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

19:14 01.09.2025
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

16:02 01.09.2025
Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

14:41 01.09.2025
МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

13:40 29.08.2025
"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контаркт для інших вікових технологій

Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА