Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває із візитом у Маямі, провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Перед врученням Премії солідарності імені Леха Валенси глави дипломатичних відомств Польщі Радослав Сікорський та США Марко Рубіо обговорили польсько-американську співпрацю у сфері безпеки та енергетики. Під час зустрічі також обговорювалися спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі у соцмережі Х.

За даними ЗМІ, віцепрем'єр Радослав Сікорський вручить нагороду "Солідарність" імені Леха Валенси відомому кубинському опозиційному активісту, ім'я якого ще не розголошують. Премія "Солідарність" була заснована у 2014 році очільником польської дипломатії у співпраці з Інститутом Леха Валенси та відновлена у 2024 році.