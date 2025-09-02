Інтерфакс-Україна
Події
18:29 02.09.2025

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

1 хв читати
Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває із візитом у Маямі, провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Перед врученням Премії солідарності імені Леха Валенси глави дипломатичних відомств Польщі Радослав Сікорський та США Марко Рубіо обговорили польсько-американську співпрацю у сфері безпеки та енергетики. Під час зустрічі також обговорювалися спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі у соцмережі Х.

За даними ЗМІ, віцепрем'єр Радослав Сікорський вручить нагороду "Солідарність" імені Леха Валенси відомому кубинському опозиційному активісту, ім'я якого ще не розголошують. Премія "Солідарність" була заснована у 2014 році очільником польської дипломатії у співпраці з Інститутом Леха Валенси та відновлена у 2024 році.

Теги: #сікорський #переговори #рубіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 30.08.2025
Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

15:46 30.08.2025
Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

23:57 29.08.2025
Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

09:19 28.08.2025
Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях національних меншин

Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях національних меншин

03:01 28.08.2025
Качка провів у Будапешті переговори з угорськими міністрами щодо ЄС, безпеки та відновлення України

Качка провів у Будапешті переговори з угорськими міністрами щодо ЄС, безпеки та відновлення України

16:19 27.08.2025
Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

08:04 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

05:52 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

15:37 26.08.2025
Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА