Інтерфакс-Україна
Події
18:06 02.09.2025

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

1 хв читати
Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, у якому враховано зміни, що відкривають шлях до повноцінної реалізації реформи управління меліоративними системами через організації водокористувачів (ОВК), повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Документ врегульовує питання оподаткування ПДВ операцій із передачі меліоративних систем організаціям водокористувачів. Це рішення спрощує реалізацію реформи меліорації й набирає чинності 1 жовтня 2025 року, надаючи землекористувачам можливість ефективно управляти об’єктами інженерної інфраструктури, залучати інвестиції та грантові ресурси для їх модернізації, впроваджувати енерго- й водоощадні технології", - зазначили у відомстві.

Держрибагентство нагадало, що упродовж 2022-2025 років у межах реалізації реформи було створено 67 організацій водокористувачів у 14 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській. Із них 56 ОВК функціонують у зоні зрошення, 11 – у зоні осушення.

Нині вже 24 організації водокористувачів розробили документацію із землеустрою, визначили території меліоративних мереж і внесли відповідні відомості до Державного земельного кадастру. Це дає їм підстави для отримання у власність об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Чотири організації водокористувачів уже набули у власність відповідні об’єкти: ОВК "Вода Життя", ОВК "Щедра земля", ОВК "Квітучі Лани" та ОВК "Перша Кілійська".

Теги: #указ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 02.09.2025
Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

13:50 02.09.2025
Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

21:57 01.09.2025
Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

21:13 01.09.2025
Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

20:49 01.09.2025
Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

14:12 01.09.2025
Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

13:57 01.09.2025
Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

21:46 31.08.2025
У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА