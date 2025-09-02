Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, у якому враховано зміни, що відкривають шлях до повноцінної реалізації реформи управління меліоративними системами через організації водокористувачів (ОВК), повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Документ врегульовує питання оподаткування ПДВ операцій із передачі меліоративних систем організаціям водокористувачів. Це рішення спрощує реалізацію реформи меліорації й набирає чинності 1 жовтня 2025 року, надаючи землекористувачам можливість ефективно управляти об’єктами інженерної інфраструктури, залучати інвестиції та грантові ресурси для їх модернізації, впроваджувати енерго- й водоощадні технології", - зазначили у відомстві.

Держрибагентство нагадало, що упродовж 2022-2025 років у межах реалізації реформи було створено 67 організацій водокористувачів у 14 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській. Із них 56 ОВК функціонують у зоні зрошення, 11 – у зоні осушення.

Нині вже 24 організації водокористувачів розробили документацію із землеустрою, визначили території меліоративних мереж і внесли відповідні відомості до Державного земельного кадастру. Це дає їм підстави для отримання у власність об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Чотири організації водокористувачів уже набули у власність відповідні об’єкти: ОВК "Вода Життя", ОВК "Щедра земля", ОВК "Квітучі Лани" та ОВК "Перша Кілійська".