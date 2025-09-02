Інтерфакс-Україна
17:07 02.09.2025

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупаційні війська при повторній атаці на Україну 2 вересня у період з 8:00 до 16:00 застосували 53 безпілотники, 48 з яких були знешкоджені Силами оборони, атака ворога триває, фіксуються нові групи БПЛА, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Після атаки у ніч на 2 серпня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України. Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у вівторок.

Проте, як зазначають в ПС ЗСУ, наразі ворожа атака триває; станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Як повідомлялося, в ніч на 2 вересня (із 19.00 1 вересня) противник атакував 150-ма ударними БпЛА. Станом на 08.00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Теги: #атака_рф #ппо #пс_зсу #знешкодження

