Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті - ЗМІ

Фото: https://www.slidstvo.info/

Син підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті в травні 2023 року, повідомляє "Слідство.Інфо".

В повідомленні на сайті видання у вівторок зазначається, що журналісти "Слідство.Інфо" поспілкувалися з пресофіцеркою 93-ї ОМБр Іриною Рибаковою і вона підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

За інформацією видання, йдеться про сина підозрюваного у вбивстві Парубія.

"Офіційно Михайло-Віктор Сцельніков вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, повідомила "Слідству.Інфо" голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова. Його тіло не вдалося забрати з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли на сайті Clarity-Project військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 року у Бахмуті.

Як повідомлялося, підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину під час спілкування з журналістами на судовому засіданні у Львові, де йому обирали запобіжний захід. Він заявив, що це була "помста українській владі".

"Це моя помста особиста українській владі", - сказав підозрюваний Михайло Сцельников, не пояснивши, за що саме ця помста і чому, оскільки Парубій вже не був при владі.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що російські спецслужби шантажували його у зв'язку зі зниклим тілом загиблого сина, підозрюваний сказав: "Це неправда".

"Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили (винесли – ІФ-У) вирок. Так, я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і я міг поїхати і знайти тіло свого сина", - сказав він.