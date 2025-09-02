Інтерфакс-Україна
16:32 02.09.2025

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

Володимир Путін готує інформаційне алібі для виправдання терористичних ударів РФ по українській енергетиці, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко. 

"Зокрема, у Пекіні Путін заявив, що Росія нібито не била по українській енергетиці, а лише завдає удари у відповідь на атаки України по нафтовій галузі РФ. Ці заяви російського лідера не мають нічого спільного з реальністю", - йдеться у повідомленні пресслужби ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

"З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ", – цитує Коваленка пресслужба ЦПД. 

Зараз, наголосив керівник ЦПД, "Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про "відповідь за НПЗ", хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику й ніколи їх не припиняли".

"Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих", – додав очільник ЦПД.

