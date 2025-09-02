Інтерфакс-Україна
Події
14:44 02.09.2025

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

2 хв читати
На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

На передову поставлено 5,6 тисячі дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence, яка стала платформою, де бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі, наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

"Військові відзначають зручність і швидкість маркетплейсу, де вони здатні обирати дрони самостійно й отримувати їх не за місяці, а за лічені дні", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, з моменту першого замовлення 31 липня система продемонструвала такі переваги: швидкість: цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів. Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій; вибір: військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів; виробники: на маркетплейсі представлені 25 компаній; розширення номенклатури: окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів; зростання об’ємів: загалом воїни замовили вже понад 11 тисяч дронів на суму 397 млн грн.

"Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу. У підрозділів також є можливість через DOT-Chain Defence отримувати техніку напряму від виробників за бали в межах програми "Армія Дронів Бонус". Маємо конкретну мету – створити платформу, яка допоможе нашим захисникам отримувати усе необхідне вчасно та у достатній кількості., - розповів Шмигаль.

Теги: #шмигаль #dot_chain_defence #бпла

