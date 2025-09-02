Інтерфакс-Україна
Події
10:31 02.09.2025

Росіяни за добу 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина загинула – ОВА

Російські окупанти за минулу добу 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Костянтинівці Краматорського району 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і промислову будівлю.

У Лимані пошкоджено будинок, 5 господарчих будівель, інфраструктурний об'єкт і 4 од. транспорту. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і двоповерхівку. У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено склад, адмінбудівлю і 2 приватні будинки.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 324 людини, у тому числі 30 дітей.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

