Виконавець Потап заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

Український виконавець Олексій Потапенко (сценічний псевдонім Потап) заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах.

"Більше 14 разів я вам скажу. Це не просто, не просто фізично, просто фізично важко це робити, не кажучи про всілякі бюрократичні моменти", - сказав Потап в інтерв'ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", відповідаючи на питання, скільки разів він був в Україні з початку повномасштабної війни.

У лютому 2025 року в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, Потап розповів, що на момент 24 лютого 2022 року знаходився в Мадриді (Іспанія).

"Я постійно в'їжджаю в Україну і виїжджаю з України, у мене є легальний спосіб це робити. У мене є ця можливість і я це роблю постійно", - заявив він.

Тоді Потап пояснив, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон, і він має один із таких.

"Є системи, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це не просто, потрібно проходити бюрократичну частину… Я за цей час виїжджав по різним причинам через різні інстанції… Я виїжджаю на певний термін і повертаюся", - розповів він.

Олексій Потапенко - 44-річний український продюсер, автор і виконавець пісень. У 2020 році президент Володимир Зеленський вручив йому почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України".