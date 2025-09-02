Інтерфакс-Україна
Події
10:19 02.09.2025

Виконавець Потап заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

2 хв читати
Виконавець Потап заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

Український виконавець Олексій Потапенко (сценічний псевдонім Потап) заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах.

"Більше 14 разів я вам скажу. Це не просто, не просто фізично, просто фізично важко це робити, не кажучи про всілякі бюрократичні моменти", - сказав Потап в інтерв'ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", відповідаючи на питання, скільки разів він був в Україні з початку повномасштабної війни.

У лютому 2025 року в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, Потап розповів, що на момент 24 лютого 2022 року знаходився в Мадриді (Іспанія).

"Я постійно в'їжджаю в Україну і виїжджаю з України, у мене є легальний спосіб це робити. У мене є ця можливість і я це роблю постійно", - заявив він.

Тоді Потап пояснив, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон, і він має один із таких.

"Є системи, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на  виїзд. Це не просто, потрібно проходити бюрократичну частину… Я за цей час виїжджав по різним причинам через різні інстанції… Я виїжджаю на певний термін і повертаюся", - розповів він.

Олексій Потапенко - 44-річний український продюсер, автор і виконавець пісень. У 2020 році президент Володимир Зеленський вручив йому почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України".

 

Теги: #потап #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 31.08.2025
Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

12:12 26.08.2025
Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

11:20 22.08.2025
Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

09:07 22.08.2025
Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

16:14 18.08.2025
Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

19:33 17.08.2025
Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

15:06 17.08.2025
На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

04:58 03.08.2025
З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Трамп ввечері планує виступити із заявою

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

ОСТАННЄ

За підтримки ГУР МО у Києві відбувся другий капеланський форум

Щонайменше 1 тис. людей загинуло через зсув ґрунту в Судані – ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

Росіяни за добу 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина загинула – ОВА

СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття в поліклініці Деснянського району – ЗМІ

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Трамп ввечері планує виступити із заявою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА