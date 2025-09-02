СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента РФ – 37-річного працівника місцевого заводу, який шукав і передавав координати ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ після боїв на передовій.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що в поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свого брата, який проживає в РФ і співпрацює з окупантами.

"Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, потім зроблені фотознімки із геолокаціями об’єктів агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері.

"Отримані розвіддані рашисти планували використати для підготовки нових ударів", - зазначають в українській спецслужбі.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла "зливу" даних про оборонно-промислові потужності фронтового регіону.

У затриманого агента РФ вилучено смартфон, на який він фотографував ремонтно-виробничі приміщення заводу та контактував з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.