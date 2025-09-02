ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони станом в ніч на вівторок знешкодили 120 ворожих БпЛА зі 150, що атакували Україну, зафіксовано влучання 30-ти ударних БпЛА на 9 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 2 вересня (із 19.00 1 вересня) противник атакував 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.

Між тим, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.