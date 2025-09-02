Інтерфакс-Україна
Події
05:56 02.09.2025

Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

1 хв читати

Велика Британія вирішила ще на 24 місяці продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension, заявила міністр внутрішніх справ Британії Іветт Купер.

"Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше", - сказала вона під час виступу в Палаті громад.

Міністр також уточнила, що допомога сім'ям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.

Українська програма продовження дозволу на перебування (Ukraine Permission Extension, UPE) - це схема МВС Великої Британії, що дає змогу продовжити законне перебування в країні ще до 18 місяців тим громадянам України (та їхнім сім'ям), у кого вже є статус за однією з "українських" візових програм (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) або "дозвіл на перебування поза імміграційними правилами".

Подача заявки безкоштовна і дає ті самі права, що й вихідні статуси: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти. Заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу; за підсумками статус оновлюють в eVisa, а біометрію можуть запитувати додатково. Схема відкрита для заяв із 4 лютого 2025 року.

Джерело: https://www.gov.uk/government/speeches/strengthening-border-security-and-reforms-to-the-asylum-system

Теги: #захисту #британія #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 29.08.2025
Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

18:49 27.08.2025
Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

20:04 24.08.2025
Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

21:24 21.08.2025
Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

19:08 21.08.2025
Співробітники метро Лондона готуються до страйку

Співробітники метро Лондона готуються до страйку

15:11 19.08.2025
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

23:15 18.08.2025
Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

20:07 18.08.2025
Уряд розширить програму "Доступні ліки", запровадить нові тарифи на кардіохірургічну допомогу – Ляшко

Уряд розширить програму "Доступні ліки", запровадить нові тарифи на кардіохірургічну допомогу – Ляшко

12:23 18.08.2025
Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

2 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

Понад 80% зібраних страховиками non-life премій у I пів. припадає на транспортне та особисте страхування

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА