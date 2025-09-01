Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

Енергетики "ДТЕК" під час виконання аварійних робіт потрапили під обстріл БПЛА РФ на Дніпропетровщині, обійшлося без постраждалих, повідомив енергохолдинг.

"Російський безпілотник влучив у службову автівку – вона згоріла вщент разом із усім обладнанням. Наші колеги встигли врятуватися і ніхто не постраждав", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у понеділок.

"ДТЕК" уточнив, що влучання безпілотника сталося 29 серпня поблизу лінії фронту.

Як повідомлялося, напередодні російські агресори зруйнували збагачувальну фабрику "ДТЕК" в Донецькій області, люди вціліли.

26 серпня РФ ударила по одній із шахт "ДТЕК", внаслідок чого загинув водій шахтарської автобази Сергій Муштей, якому за тиждень мало виповнитися 55 років.