На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

Подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою вранці 1 вересня підірвалося на ворожій міні у Сумській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вранці подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні. Сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади, поряд з кордоном з РФ. Ймовірно, цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрону", - написав він у телеграм у понеділок.

Григоров повідомив, що постраждалих - 75-річного чоловіка та 76-річну жінку - госпіталізували, попередньо стан не важкий. Медики обстежують потерпілих та надають необхідну допомогу