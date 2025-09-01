Інтерфакс-Україна
Події
13:37 01.09.2025

На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

1 хв читати
На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

Подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою вранці 1 вересня підірвалося на ворожій міні у Сумській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вранці подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні. Сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади, поряд з кордоном з РФ. Ймовірно, цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрону", - написав він у телеграм у понеділок.

Григоров повідомив, що постраждалих - 75-річного чоловіка та 76-річну жінку - госпіталізували, попередньо стан не важкий. Медики обстежують потерпілих та надають необхідну допомогу

Теги: #підрив #григоров #сумщина

UKR.NET- новини з усієї України

