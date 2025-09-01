Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію
Версія "російського сліду" вбивства народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія ґрунтується на інформації щодо можливої причетності до цього спецслужб ворога, наразі йде документування, зазначає керівник управління СБУ у Львівські області Вадим Онищенко.
"У нас були докази щодо причетності спецслужб РФ… ми документуємо це і проводимо заходи в рамках кримінального провадження", - сказав керівник управління СБУ у Львівські області на брифінгу у Львові в понеділок.
Він запевнив, що після відпрацювання цієї версії і отримання доказів відповідна інформація буде оприлюднена.
"В країні триває війна… Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство", - додав своєю чергою керівник Львівської обласної поліції Олександр Шляховський.