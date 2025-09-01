Інтерфакс-Україна
Події
11:15 01.09.2025

Військові розвідники уразили два Мі-8 у Гвардійському поблизу Сімферополя та вороже судно у бухті Севастополя

1 хв читати
Військові розвідники уразили два Мі-8 у Гвардійському поблизу Сімферополя та вороже судно у бухті Севастополя

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Примари" знешкодив два гвинтокрили Мі-8 орієнтовною вартістю до $30 млн і вороже судно у тимчасово окупованому Криму, повідомила пресслужба ГУР МО.

"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні ГУР МО у телеграмі у понеділок.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів - від $20 до 30 млн.

"Невтішний фінал спіткав також московитський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя: під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", - додали у ГУР.

Повідомляється, що рейдовий буксир входить до складу так званого ПДСС (підводні диверсійні сили та засоби). Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Зазначається, що ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу.

Теги: #гур_мо #гвинтокрил #рф #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 01.09.2025
РФ проводить інформоперацію звинувачення країн Європи у затягуванні війни, щоб підірвати довіру США – ISW

РФ проводить інформоперацію звинувачення країн Європи у затягуванні війни, щоб підірвати довіру США – ISW

09:16 01.09.2025
ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях

ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

19:28 30.08.2025
Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

15:08 30.08.2025
ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

09:00 30.08.2025
Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

18:51 28.08.2025
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

10:00 28.08.2025
ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

09:19 26.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Глава Нацполіції про вбивство Парубія: цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід

ОСТАННЄ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА