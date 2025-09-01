Військові розвідники уразили два Мі-8 у Гвардійському поблизу Сімферополя та вороже судно у бухті Севастополя

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Примари" знешкодив два гвинтокрили Мі-8 орієнтовною вартістю до $30 млн і вороже судно у тимчасово окупованому Криму, повідомила пресслужба ГУР МО.

"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні ГУР МО у телеграмі у понеділок.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів - від $20 до 30 млн.

"Невтішний фінал спіткав також московитський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя: під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", - додали у ГУР.

Повідомляється, що рейдовий буксир входить до складу так званого ПДСС (підводні диверсійні сили та засоби). Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Зазначається, що ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу.