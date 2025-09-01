Інтерфакс-Україна
Події
10:51 01.09.2025

Колишня військова з Одеси працювала на ворога, готуючи атаки по місту - СБУ

Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували повітряні атаки ворога по Україні: в Києві затримано вихідця з окупованого Мелітополя, а в Одесі – колишню військову.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони, також вони з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

За інформацією української спецслужби, обидва агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ. Для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати.

"Так, у Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське гру "відрядило" шпигувати до столиці України. За інструкцією воєнної розвідки рф агент мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають у відомстві, зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

"В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ. В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста", - інформують в СБУ.

Втім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #сбу #затримання #агент_рф

