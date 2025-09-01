Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус повідомив про трьох постраждалих цивільних жителях області внаслідок російських обстрілів протягом минулого тижня.

"Вчора через атаку ворожого FPV-дрона поранень зазнав 40-річний цивільний чоловік із Семенівки. Лікарі екстренки надали допомогу на місці… Росіяни безпілотниками атакували й обласний центр (Чернігів – ІФ-У). Удари прийшлися по житловій забудові й одному з підприємств міста. Є руйнування. Також поранень зазнали цивільні жінки - 48 і 68 років", - написав Чаус в Телеграм в понеділок.

За словами голови обладміністрації, загалом зазнали ударів росіян минулого тижня 49 населених пунктів Чергігівської області. Було зафіксовано 307 обстрілів та 609 вибухів.

Найчастіше ворог атакує прикордонні з РФ Новгород-Сіверський та Корюківський райони. "Через щоденні обстріли в Новгород-Сіверському районі пошкоджені будинки, непрацююча автозаправна станція та потужності с/г підприємства. Було влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Корюківському районі внаслідок ударів БпЛА в різних населених пунктах пошкоджені або зруйновані домівки людей і вантажівка - звичайний молоковоз", - розповів він.

В Ніжинському районі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого були пошкоджені будинки та автівка, розповів Чаус.

Як повідомлялось, в Ніжинському районі в неділю більше 30 тис домогосподарств, частина міста Ніжин залишилися без енергопостачання внаслідок удару окупантів по об’єкту цивільної критичної інфраструктури.