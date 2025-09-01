Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона у Сумській області

Мирна жителька Білопільської громади отримала поранення внаслідок атаки російського дрона увечері неділі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"Пізно ввечері ворожий дрон влучив у цивільне авто у Білопільській громаді. Постраждала 41-річна місцева жителька. Жінку з пораненнями доставили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - написав Григоров у телеграм-каналі.