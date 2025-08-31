Інтерфакс-Україна
Події
21:26 31.08.2025

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

1 хв читати
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський вислухав доповіді МВС та СБУ щодо розслідування вбивства народного депутата України Андрія Парубія і сподівається, що воно дасть результат. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в неділю.

"Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - сказав Зеленський.

 

Теги: #розслідування #парубій #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 31.08.2025
У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

20:38 31.08.2025
Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

17:57 31.08.2025
В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

17:52 31.08.2025
У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

16:20 31.08.2025
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

12:20 31.08.2025
На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

ВАЖЛИВЕ

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

ОСТАННЄ

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Одна людина постраждала внаслідок удару ворога по селу в Запорізькій області

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти - Єрмак

Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України

Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА