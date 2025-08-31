Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський вислухав доповіді МВС та СБУ щодо розслідування вбивства народного депутата України Андрія Парубія і сподівається, що воно дасть результат. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в неділю.

"Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - сказав Зеленський.