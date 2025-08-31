Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Фото: https://t.me/usf_army

Підрозділи угруповання "Сили безпілотних систем" (СБС) уразили 613 унікальних цілей противника впродовж доби, повідомили СБС в телеграм-каналі у неділю.

"Упродовж доби (30.08-31.08) підрозділи угруповання СБС уразили 613 унікальних цілей противника. Зокрема: 160 одиниць особового складу, з яких 73 – ліквідовано; 26 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів; 3 артилерійські системи, 1 танк та 3 одиниці бронетехніки", - сказано в повідомленні СБС.

Крім того, знищено 60 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА.

"Всього протягом серпня (01–31.08) знищено/уражено 22660 цілей, з яких 5292 – особовий склад противника", - підсумували СБС у повідомленні в Телеграм.