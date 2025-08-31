Інтерфакс-Україна
Події
15:40 31.08.2025

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Керівник Центру дослідження РФ, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко наголосив на важливості скоординованих дій усіх українських служб та інституцій для успішної протидії російській дезінформації та перемоги в інформаційній війні.

"Будь-яка оборона - це наступ. Тільки наступ може дати нам результат. Лише наступ може змусити ворога не нав'язувати нам наративи, а навпаки відбиватися від наших, які ми будемо йому нав'язувати. Ось логіка будь-якої інформаційної війни. І якщо ми хочемо бути у цьому успішними, то як інакше?", - сказав Оргизко під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" у Києві.

Окремо він описав дипломатичну роботу РФ за кордоном, зазначивши, що так звана культурна дипломатія РФ - це "спецоперації СЗР, ГРУ та інших спецслужб".

"Чим ми можемо протидіяти? Ми можемо протидіяти лише "перебиванням" того, що є в руках РФ, що вони вже створили. Це означає, що ми маємо прийти до координації наших зусиль", - вважає дипломат.

На думку Огризка, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) є тим органом, що має очолювати це процес, "роздаючи завдання акторам", до яких має входити і Міністерство закордонних справ. "Якщо ми маємо єдиний мозковий центр, який може генерувати правильні, своєчасні ідеї, - це вже запорука ефективної роботи", - вважає дипломат.

Теги: #дезінформація #огризко #інформвійна

