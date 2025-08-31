Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

Щонайменше шестеро мирних жителів Херсона постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами центра міста Херсон в неділю вранці, повідомив очільник Херсонскьої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, ворожими снарядами в місті пошкоджені медичний та освітній заклади, адміністративна будівля, а також житловий будинок. Голова обладміністрації проілюстрував повідомлення фотографіями з місця обстрілу, на яких видно, що пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, найвірогідніше, п'ятиповерховий – в ньому вибито скло та місцями зруйновані конструкції балконів. На стінах – сліди від уламків. Знижені припарковані поруч автомобілі.

"На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях", - написав Прокудін.