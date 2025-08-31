Інтерфакс-Україна
Події
14:16 31.08.2025

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

1 хв читати
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих
Фото: https://t.me/olexandrprokudin

Щонайменше шестеро мирних жителів Херсона постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами центра міста Херсон в неділю вранці, повідомив очільник Херсонскьої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, ворожими снарядами в місті пошкоджені медичний та освітній заклади, адміністративна будівля, а також житловий будинок. Голова обладміністрації проілюстрував повідомлення фотографіями з місця обстрілу, на яких видно, що пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, найвірогідніше, п'ятиповерховий – в ньому вибито скло та місцями зруйновані конструкції балконів. На стінах – сліди від уламків. Знижені припарковані поруч автомобілі.

"На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях", - написав Прокудін.

Теги: #атака_рф #постраждалі #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 31.08.2025
РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

11:47 31.08.2025
Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

10:52 31.08.2025
РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

05:36 31.08.2025
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

04:08 31.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

21:11 30.08.2025
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

13:02 30.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

10:17 30.08.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

10:12 30.08.2025
Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

09:56 30.08.2025
Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

ВАЖЛИВЕ

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

ОСТАННЄ

Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

Під Одесою підірвався балкер, вірогідно, здетонував уламок "Шахеда" – ЗМІ

Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА