Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Двоє мирних жителів Донецької області загинули та шестеро дістали поранення в суботу внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки, 6 дач, 4 господарчі споруди; в Олександрівці — будинок і господарчу споруду; в Озерному — склад; у Яровій — 2 будинки , господарчу споруду і лінію електропередач. У Святогірську вбито людину. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 будинки, у Веселій Горі пошкоджено 8 будинків. У Костянтинівці 2 людини поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 10 гаражів", - написав Філашкін в Телеграм у неділю.

У Сіверську Бахмутського району, за його словами, пошкоджено три будинки. У Покровську пошкоджено будинок, у Добропіллі Покровського району пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду. Про постраждалих не повідомляється.

Всього за добу російські окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив Філашкін.

З лінії фронту в суботу евакуйовано 190 людей, у тому числі 32 дитини.

Як повідомлялося, 29 серпня з населених пунктів Донецької області на лінії фронту було евакуйовано 632 людини, у тому числі 78 дітей, 28 серпня - 258 людей, у тому числі 60 дітей, 27 серпня - 195 людей, у тому числі 49 дітей.