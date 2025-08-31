Соцопитування "Рейтинга": 59% українців за компроміс у війні, але більшість проти прямих перемовин з РФ

Більшість (59%) українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу у війні, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) 21-23 серпня.

82% опитаних вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – на прямих перемовинах з РФ.

75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

Найчастіше респонденти вважають, що Україна воює з РФ за майбутнє своїх дітей (60%) та свободу (44%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України‍. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).