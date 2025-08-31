Інтерфакс-Україна
12:20 31.08.2025

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

Державний прапор приспущений на будівлі Верховної Ради України в неділю через вбивство народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України. Прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги. Верховна Рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія", - написав Стефанчук у Facebook в неділю.

Як повідомлялося, народний депутат, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Теги: #стефанчук #вбивство #парубій #верховна_рада

