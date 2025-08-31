Інтерфакс-Україна
Події
10:16 31.08.2025

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

РФ атакувала вночі чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - сказано в повідомленні.

В ДТЕК пояснили, що як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, ворог здійснив масовану атаку безпілотників по Одеській області, пошкоджена енергетична інфраструктура в Чорноморську, внаслідок чого більше 25 тис. людей залишаються без електроенергії.

Теги: #дтек #атака_рф #одеська_область

