РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

РФ атакувала вночі чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - сказано в повідомленні.

В ДТЕК пояснили, що як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, ворог здійснив масовану атаку безпілотників по Одеській області, пошкоджена енергетична інфраструктура в Чорноморську, внаслідок чого більше 25 тис. людей залишаються без електроенергії.