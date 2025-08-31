Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Російські війська протягом суботи обстріляли два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей та один загиблий, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів. Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє – у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написав він в телеграмі.

Також ворог атакував Межівську громаду. Там загинув чоловік.

Загалом, за словами Лисака, в районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. 2 приватні оселі знищені, ще 18 пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик.

За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі.

Також Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли, зазначив Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23991