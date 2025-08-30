Інтерфакс-Україна
17:09 30.08.2025

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Убивство народного депутата, голови Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрія Парубія було ретельно підготовлене, Служба безпеки залучена до розслідування, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що поговорив також із головою СБУ Василем Малюком. "Служба безпеки України залучена до розслідування", - сказав він.

Зеленський доручив невідкладно представляти суспільству перевірену інформацію.

30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у Парубія, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена". 

