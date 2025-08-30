Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків, декілька осель зруйновані повністю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Цієї ночі ворог завдав щонайменше 12 ударів по Запорізькій області - 6 ракетами та 6 шахедами. Одна людина загинула - це літня жінка, яка через стан здоров’я не встигла вийти зі свого житла. 29 людей поранені, серед них троє дітей. Один чоловік у тяжкому стані. Багатьом допомогу надали просто на місці, шестеро нині госпіталізовані", - написав він у телеграмі у суботу.

За його даними, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків. Декілька осель зруйновані вщент. 25 тисяч абонентів залишилися без світла, 104 - без газу. Енергетики та комунальники працюють без перепочинку, щоб до кінця дня відновити життєво важливі послуги.

"Дякую рятувальникам, медикам, поліції, комунальникам і енергетикам - усім, хто цієї страшної ночі був поруч із людьми, рятував життя і продовжує допомагати людям долати наслідки атаки", - додав він.