11:56 30.08.2025

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Польща вислала 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі", їх передали українській стороні, повідомив польський мовник RMF24.

"15 громадян України були вислані з Польщі. Їх примусово привезли до кордону прикордонники та передали українській стороні", - йдеться у повідомленні мовника на сайті у суботу.

Прикордонники Польщі стверджують, що 15 українців, яких вислали з країни, були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані. За їхніми словами, вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі". В одному випадку українець був у списку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Люди, на яких поширювалася ця процедура, були неодноразово засуджені за злочини та правопорушення. Серед них були зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, грабежі, підробка документів, водіння в стані алкогольного сп'яніння, а також організація незаконного перетину польського кордону. Окрім того, що їх вислали з країни, їм також заборонили в'їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

"Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не було і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації будуть рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку", – заявила речниця міністерства Кароліна Галецька, яку цитує видання.

Зазначається, що з початку року 1,1 тисячі іноземців були змушені покинути Польщу.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку серпня повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

