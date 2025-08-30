Інтерфакс-Україна
Події
11:50 30.08.2025

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

1 хв читати
У Київській області відновили залізничну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російського удару вночі 30 серпня, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином. Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу", - ідеться в повідомленні.

Залізничники подякували пасажирам за терпіння і розуміння.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 серпня на Київщині унаслідок російського обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, низка поїздів затримувалася.

Теги: #залізничне_полотно #київська_область #відновлення

