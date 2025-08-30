Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

Ювелірна компанія "Золотий Вік", одна з найбільших на українському ринку, достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських) та працює над новою креативною концепцією.

"Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що "Золотий Вік" має намір "відкрити нову сторінку у комунікації з клієнтами" і вже працює над новою креативною концепцією, а оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року.

В коментарях до цього допису найпопулярнішою реакцією читачів є "Нарешті!".

Компанія "Золотий Вік", згідно з інформацією на сайті, була створена у 1999 році, має виробництво в Україні та мережу магазинів більш ніж в 100 містах, у 2021 році їх кількість перевищувала 500.

Перед цим Каменських розкритикували у соцмережах за концерт у Маямі, де вона виконували пісні російською, які вона раніше переклала українською, та заявила, що "неважливо, якою мовою ми розмовляємо".