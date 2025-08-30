Інтерфакс-Україна
Події
10:12 30.08.2025

Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

1 хв читати
Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані
Фото: ДСНС Запоріжжя

Один із 24 постраждалих у Запоріжжі через нічну атаку ворога у тяжкому стані, 14 – у середньому, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Про стан 24 постраждалих: 9 людей отримали травми легкого ступеня тяжкості, 14 - середнього, один чоловік - у тяжкому стані", - написав він у телеграмі.

За його даними, наразі на обстеженні у лікарні знаходиться 10 постраждалих, госпіталізовані 6 людей.

Як повідомлялося, загинула одна жінка.

Теги: #запоріжжя #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 30.08.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

09:04 30.08.2025
Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

06:40 30.08.2025
Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

06:08 30.08.2025
У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ загинула людина, врятовано шістьох

У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ загинула людина, врятовано шістьох

05:37 30.08.2025
Масована атака на Запоріжжя: пошкоджено приватні будинки ворог завдав щонайменше 12 ударів по місту

Масована атака на Запоріжжя: пошкоджено приватні будинки ворог завдав щонайменше 12 ударів по місту

04:45 30.08.2025
Федоров: Троє людей поранені внаслідок атаки на Запоріжжя

Федоров: Троє людей поранені внаслідок атаки на Запоріжжя

04:25 30.08.2025
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок внаслідок масованої атаки

У Запоріжжі зруйновано приватний будинок внаслідок масованої атаки

03:41 30.08.2025
Внаслідок удару БпЛА по Запоріжжю пошкоджено приватні будинки, зайнялася пожежа – Федоров

Внаслідок удару БпЛА по Запоріжжю пошкоджено приватні будинки, зайнялася пожежа – Федоров

22:59 29.08.2025
На Запоріжжі 69-річного чоловіка поранено внаслідок удару російського FPV-дрона

На Запоріжжі 69-річного чоловіка поранено внаслідок удару російського FPV-дрона

22:33 29.08.2025
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

ОСТАННЄ

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

На Донеччині загинув місцевий житель, шестеро поранені минулої доби через ворожі обстріли

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", частина міста без світла

Шмигаль привітав із Днем авіації України пілотів, екіпажі та інженерів і подякував за оборону неба

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА