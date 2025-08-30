Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

Фото: ДСНС Запоріжжя

Один із 24 постраждалих у Запоріжжі через нічну атаку ворога у тяжкому стані, 14 – у середньому, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Про стан 24 постраждалих: 9 людей отримали травми легкого ступеня тяжкості, 14 - середнього, один чоловік - у тяжкому стані", - написав він у телеграмі.

За його даними, наразі на обстеженні у лікарні знаходиться 10 постраждалих, госпіталізовані 6 людей.

Як повідомлялося, загинула одна жінка.