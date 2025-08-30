Інтерфакс-Україна
Події
09:15 30.08.2025

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

Фото: НГУ

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 548 цілей із 582, що атакували Україну, збито 6 з 8 балістичних ракет, 32 з 37 крилатих ракет, є влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 30 серпня (із 19.00 29 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні пресслужби в суботу.

Найбільшу кількість ворожих дронів і ракет, 479, було знищено 9 червня 2025 року. Водночас, Росія встановила рекорд за кількістю запущених засобів нападу в ніч на 9 липня 2025 року, застосувавши 741 БпЛА та ракету.

За попередніми даними, станом на 09.00 суботи, 30 серпня, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей: 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59. Проте зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

За даними Повітряних сил, минулої ночі РФ атакувала територію України 537 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ); 8 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю РФ); 37 крилатими/авіаційними ракетами повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. РФ, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої обл.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА", - зазначають у Повітряних силах.

