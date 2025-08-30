Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Апеляційний суд США у п’ятницю визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними, підірвавши використання цих зборів як ключового інструменту міжнародної економічної політики, повідомляє Reuters.

Суд дозволив тарифам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала можливість подати апеляцію до Верховного суду США.

"Рішення ухвалене на тлі юридичної боротьби за незалежність Федеральної резервної системи, яка, ймовірно, також дійде до Верховного суду, створюючи цього року безпрецедентне правове протистояння навколо економічної політики Трампа", - йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп розкритикував вердикт, заявивши, що він ухвалений "УСІ ТАРИФИ Й ДОСІ ДІЮТЬ! Сьогодні вкрай партійний Апеляційний суд неправильно постановив, що наші тарифи слід скасувати, але вони знають, що Сполучені Штати Америки зрештою переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це стане повною катастрофою для країни. Це зробить нас фінансово слабкими, а ми маємо бути сильними…Тепер же, за допомогою Верховного суду США, ми будемо використовувати їх на користь нашої нації та зробимо Америку знову багатою, сильною і могутньою!", – написав Трамп у Truth Social.

За інформацією видання, згідно з рішенням (7 голосів проти 4), суд розглядав законність "взаємних" тарифів, запроваджених Трампом у квітні в рамках торговельної війни, а також окремих тарифів проти Китаю, Канади та Мексики, накладених у лютому.

Суд зазначив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилався Трамп, не передбачає прямого права президента запроваджувати тарифи. "Малоймовірно, що Конгрес, ухвалюючи IEEPA, мав на меті відійти від своєї попередньої практики і надати президентові необмежені повноваження запроваджувати тарифи", – йдеться в документі.