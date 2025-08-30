РФ завдала комбінованого масованого удару по Дніпропетровщині, пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Російська армія в ніч проти суботи здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровську область, скерувавши по регіону ракети та безпілотники, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня", – зазначив він у Телеграм.

За словами Лисака, Нікопольський район потерпав від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами – було гучно у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. "Пошкоджені підприємство та автозаправна станція", – уточнив він.

Крім того, за даними ОВА, безпілотником ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки атаки ще уточнюються.

Попередньо, люди не постраждали.