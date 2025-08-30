Інтерфакс-Україна
Події
07:47 30.08.2025

РФ завдала комбінованого масованого удару по Дніпропетровщині, пошкоджені інфраструктурні об’єкти

1 хв читати
РФ завдала комбінованого масованого удару по Дніпропетровщині, пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Російська армія в ніч проти суботи здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровську область, скерувавши по регіону ракети та безпілотники, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня", – зазначив він у Телеграм.

За словами Лисака, Нікопольський район потерпав від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами – було гучно у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. "Пошкоджені підприємство та автозаправна станція", – уточнив він.

Крім того, за даними ОВА, безпілотником ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки атаки ще уточнюються.

Попередньо, люди не постраждали.

 

Теги: #атака_бпла_рф #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 29.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

08:19 29.08.2025
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

07:31 28.08.2025
Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

08:37 27.08.2025
Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

19:36 26.08.2025
Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

07:37 25.08.2025
На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

19:30 24.08.2025
Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

20:28 23.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

17:36 22.08.2025
Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Шмигаль привітав із Днем авіації України пілотів, екіпажі та інженерів і подякував за оборону неба

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойових зіткнень

Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

30 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА