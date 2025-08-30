Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимир Путін введе в оману президента США Дональда Трампа, якщо не погодиться до понеділка на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Якщо цього не станеться до понеділка, терміну, встановленого президентом Трампом, це означає, що ще раз президент Путін обіграв президента Трампа", – сказав Макрон у п’ятницю на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Тулоні.