06:40 30.08.2025

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Внаслідок атаки на Запоріжжя поранені 16 осіб, серед них двоє дітей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вже 16 поранених, в тому числі, двоє дітей. Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя…Вісім людей госпіталізовані — серед них десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", — наголосив Федоров у Телеграм.

За його словами, обласний центр атакували "шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

