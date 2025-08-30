Інтерфакс-Україна
Події
05:37 30.08.2025

Масована атака на Запоріжжя: пошкоджено приватні будинки ворог завдав щонайменше 12 ударів по місту

хв читати

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок масованої атаки по Запоріжжю було щонайменше 12 влучань, унаслідок яких пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств.

"Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств: щонайменше 12 ударів по Запоріжжю нанесли росіяни під час масованої атаки. На місцях влучань виникли пожежі. Наразі трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки атаки встановлюються", - інформує він в своєму телеграм-каналі ранком суботи.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/24502

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

