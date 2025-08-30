Інтерфакс-Україна
Події
04:07 30.08.2025

Окупанти втратили 114 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 114 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 33 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

" За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16oLorFkii/

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

