02:48 30.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

" З початку доби відбулося 120 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів", інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28416

