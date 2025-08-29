Єрмак обговорив з Віткоффом подальші кроки щодо гарантій безпеки для України

Київ. 29 серпня. Інтерфакс-Україна – Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали подальші кроки щодо гарантій безпеки для України.

"Це була зустріч, яка в першу чергу була продовженням дуже гарної зустрічі нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому з президентом Трампом і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну", – зазначив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі він розповів про події минулої ночі та продемонстрував наслідки російських обстрілів, які підтверджують позицію Росії, що "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну".

"Ми їх (Кроки - ІФ-У) бачимо абсолютно чіткими – продовження домагатися миру через силу, цей термін був озвучений президентом Трампом, ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні щось робити без припинення вогню", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна активно працює з американськими та європейськими партнерами над гарантіями безпеки, без яких неможливо "дивитися вперед". "Сьогодні Україна і українці безумовно потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки, і саме про такі гарантії безпеки ми говоримо", – підкреслив він.

