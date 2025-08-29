Інтерфакс-Україна
Події
23:40 29.08.2025

Єрмак обговорив з Віткоффом подальші кроки щодо гарантій безпеки для України

1 хв читати

Київ. 29 серпня. Інтерфакс-Україна – Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали подальші кроки щодо гарантій безпеки для України.

"Це була зустріч, яка в першу чергу була продовженням дуже гарної зустрічі нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому з президентом Трампом і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну", – зазначив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі він розповів про події минулої ночі та продемонстрував наслідки російських обстрілів, які підтверджують позицію Росії, що "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну".

"Ми їх (Кроки - ІФ-У) бачимо абсолютно чіткими – продовження домагатися миру через силу, цей термін був озвучений президентом Трампом, ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні щось робити без припинення вогню", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна активно працює з американськими та європейськими партнерами над гарантіями безпеки, без яких неможливо "дивитися вперед". "Сьогодні Україна і українці безумовно потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки, і саме про такі гарантії безпеки ми говоримо", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6876

Теги: #віткофф #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 29.08.2025
США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

17:31 29.08.2025
Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

15:11 29.08.2025
Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

13:40 29.08.2025
"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

03:44 29.08.2025
Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

01:20 29.08.2025
Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

00:12 29.08.2025
США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

23:18 28.08.2025
Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

20:08 27.08.2025
Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

18:07 27.08.2025
Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

ОСТАННЄ

Держпідтримка АПК в 2026 році становитиме близько 5 млрд грн – нардеп Чернявський

ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки 28 серпня

Комітет Ради схвалив до першого читання законопроєкт про компенсацію за пошкодження нерухомості під час війни

На Запоріжжі 69-річного чоловіка поранено внаслідок удару російського FPV-дрона

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

Міноборони Данії: найближчими тижнями українська оборонна компанія відкриє виробництво в Данії

Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА