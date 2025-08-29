Інтерфакс-Україна
22:53 29.08.2025

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня, йдеться у заяві за підсумками спільної пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні.

"На тлі масових російських авіаударів по Україні та її населенню, а також з огляду на наслідки для нашої власної безпеки, Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", – заявили Мерц і Макрон, додавши, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє намірів припинити свою агресивну війну проти України".

